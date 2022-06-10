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لبنان

اطلاق نار في طرابلس..ما السبب؟

Lebanon 24
10-06-2022 | 08:54
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أفادت مندوبة "لبنان24"، أنّ شخصا مجهولا على متن دراجة نارية، أقدم على اطلاق النار في محيط ساحة النجمة، قرب محامص الاندلس في طرابلس.

وأُفيد أنّه بحالة عصبية. وتحدثت المعلومات  الاولية أنّ إطلاق النار ناتج عن إشكال فردي.
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طرابلس

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