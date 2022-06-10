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لبنان

بالاسماء... من فاز في انتخابات لجنة الصحة؟

Lebanon 24
10-06-2022 | 09:19
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أنتجت عملية فرز أصوات النواب في إنتخابات لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية فوز كلٍّ من:
 
١- بلال عبدالله 
٢- سامر التوم 
٣- الياس جرادة 
٤- امين شري
٥- عبد الرحمن البزري 
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٦- غسان سكاف 
٧- عناية عزالدين 
٨- رامي فنج
٩- فادي علامة 
١٠-احمد رستم 
١١- غسان حاصباني 
١٢- ميشال موسى
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