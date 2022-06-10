بالاسماء... من فاز في انتخابات لجنة الصحة؟

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أنتجت عملية فرز أصوات النواب في إنتخابات لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية فوز كلٍّ من:١- بلال عبدالله٢- سامر التوم٣- الياس جرادة٤- امين شري٥- عبد الرحمن البزري٦- غسان سكاف٧- عناية عزالدين٨- رامي فنج٩- فادي علامة١٠-احمد رستم١١- غسان حاصباني١٢- ميشال موسى