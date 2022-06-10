Advertisement

لبنان

نتائج انتخابات لجنة التربية... من فاز؟

Lebanon 24
10-06-2022 | 10:16
A-
A+
Doc-P-960987-637904783422769598.jpg
Doc-P-960987-637904783422769598.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتخب النواب أعضاء لجنة التربية النيابية الـ12. وفاز:
 
١-إيهاب حمادة 
٢- ادكار طرابلسي
٣- اسعد درغام 
٤- سليم الصايغ 
٥- انطوان حبشي   
٦- حسن مراد  
٧- علي خريس
٨- علي فياض 
٩- اشرف بيضون 
١٠- غسان سكاف 
١١- اسامة سعد 
١٢- بلال حشيمة بعد انسحاب أحمد رستم
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مراد:‏ غدًا ندخل لجنة التربية النيابية بيد ممدودة لجميع العاملين في القطاع التربوي
lebanon 24
11/06/2022 01:24:02 Lebanon 24 Lebanon 24
انتخاب حسن مراد رئيساً للجنة التربية وفوز ادكار طرابلسي بمنصب مقرر اللجنة بالتزكية
lebanon 24
11/06/2022 01:24:02 Lebanon 24 Lebanon 24
بالاسماء... من فاز في انتخابات لجنة الصحة؟
lebanon 24
11/06/2022 01:24:02 Lebanon 24 Lebanon 24
إعادة توزيع أوراق الاقتراع للجنة التربية بسبب ورود إسم أحمد الخير بدلاً من بلال حشيمي (أم تي في)
lebanon 24
11/06/2022 01:24:02 Lebanon 24 Lebanon 24

لجنة التربية

انتخابات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:48 | 2022-06-10
17:46 | 2022-06-10
16:49 | 2022-06-10
15:52 | 2022-06-10
14:57 | 2022-06-10
14:47 | 2022-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website