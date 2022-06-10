في بلدة الزعارير .. وفاة طفل اثناء اللهو!

توفي الطفل السوري عبد دحام الوهب (4 اعوام) في بلدة الزعارير احدى قرى بيت مشيك وذلك اثناء لهوه بالقفز من على خزان مياه ما ادى الى كسر في رقبته ليفارق الحياة على الفور وقد نقلت جثته الى مستشفى بعلبك الحكومي بانتظار تسلم ذويه جثته وقلها الى سورية.

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