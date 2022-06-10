Advertisement

لبنان

سليمان فرنجية عرض مع السفيرة الفرنسية التطورات

Lebanon 24
10-06-2022 | 10:35
A-
A+
Doc-P-960991-637904788908781270.png
Doc-P-960991-637904788908781270.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل رئيس تيار "المرده" سليمان فرنجية في دارته في بنشعي السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو، في حضور الوزير السابق المحامي روني عريجي.
 
وكان عرض للاستحقاقات المرتقبة وللأوضاع السياسية والإقتصاديّة في البلاد بالاضافة الى العلاقات اللبنانية الفرنسية.
Advertisement
المصدر: الوكالة الوطنية
مواضيع ذات صلة
باسيل: "ما في حدا مد إيدو علينا ما أكل نصيبو وأولهم رأس الفتنة بالبقاع الغربي وسليمان فرنجية قد ما اختلفنا معو بيبقى أصيل"
lebanon 24
11/06/2022 01:24:15 Lebanon 24 Lebanon 24
سليمان فرنجية في مؤتمر صحافي: التغييريون من الأساس لم نعتبرهم أخصاماً ونصيحتي لهم أن يتعاطوا بواقعية من غير شروط قد تضيّق عليهم هامش المناورة
lebanon 24
11/06/2022 01:24:15 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس تيار المردة سليمان فرنجية يدلي بصوته في زغرتا: اليوم المعركة على المقاعد النيابية
lebanon 24
11/06/2022 01:24:15 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية لـ"الجديد": حجتنا أقوى من غيرنا بكثير لأننا لا نتبدّل ولا نغيّر لنبرر
lebanon 24
11/06/2022 01:24:15 Lebanon 24 Lebanon 24

سليمان فرنجية

ان غريو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:48 | 2022-06-10
17:46 | 2022-06-10
16:49 | 2022-06-10
15:52 | 2022-06-10
14:57 | 2022-06-10
14:47 | 2022-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website