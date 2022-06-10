سليمان فرنجية عرض مع السفيرة الفرنسية التطورات

استقبل رئيس تيار "المرده" سليمان فرنجية في دارته في بنشعي السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو، في حضور الوزير السابق المحامي روني عريجي.



وكان عرض للاستحقاقات المرتقبة وللأوضاع السياسية والإقتصاديّة في البلاد بالاضافة الى العلاقات اللبنانية الفرنسية.

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