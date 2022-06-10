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لبنان

قاما بعمليّات نصبٍ واحتيالٍ وترويجٍ لعملات مزيّفة.. هذا كان مصيرهما

Lebanon 24
10-06-2022 | 10:59
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صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت لمكافحة الجرائم ضمن مدينة بيروت، وبعد أن كثرت أعمال النصب والاحتيال وترويج العملات المزيفة، كثّفت اجراءاتها الميدانية والاستعلامية في أماكن حصول هذه الجرائم.
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 وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت دورية من المفرزة حوالي الساعة 14:00 من تاريخ 5/6/2022 وفي محلة سامي الصلح، من توقيف المدعوَّين:

أ. ح. (مواليد عام 1998، سوري الجنسيّة) بحقه اسبقيات بجرائم سرقة موصوفة، وتبييض أموال، وحيازة اسلحة غير حربية، ودخول البلاد خلسة.
أ. د. (مواليد عام 2001، سوري الجنسيّة)
على متن دراجة آليّة مسروقة، ومن دون تسجيل، ومن دون أوراق ثبوتية.

 بتفتيشهما والدرّاجة، عثر بحوزة الأوّل على مبلغ مالي مزيف قدره /11،900/ دولار أميركي.

  بالتحقيق معهما من قبل فصيلة طريق الشام في وحدة الدرك الإقليمي، اعترف الأول بترويج العملـة المزيفة في محلة الكولا، وتحت جسر مستديرة العدلية، وذلك بالاشتراك مع ثلاثة أشخاص -العمل جارٍ لتوقيفهم-.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختصّ.
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