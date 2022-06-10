Advertisement

لبنان

رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته: ما يشاع حول زيادة اسعار المحروقات واستغلالها غير صحيح

Lebanon 24
10-06-2022 | 11:31
A-
A+
Doc-P-961014-637904829088315699.jpg
Doc-P-961014-637904829088315699.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اوضح رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان فريد زينون بان "ما يشاع حول زيادة اسعار المحروقات واستغلالها من قبل التجار وشركات البترول ليس صحيحا، خصوصا وان بعض الاصوات النقابية احتجت على غلاء البنزين والمازوت مبررة اياه بانه ناتج عن جشع تجار المحروقات". 
Advertisement

وأوضح بان "هذا الاحتجاج غير صحيح اطلاقا، بدليل ان اسعار المحروقات في لبنان مرتبطة بالكامل بجدول تركيب الاسعار الصادر عن وزارة الطاقة والمياه. وبالتالي، فان جعالات النقل والتوزيع والتخزين والتأمين محددة من قبل هذه الوزارة، وهي مرتبطة تماما بهذا الجدول. كما والجدير ذكره ان جدول تركيب الاسعار والذي يصدر تباعا، يُركّب على اساس اسعار البلاتس العالمية. اضافة الى ان اسعار المحروقات تتأثّر بشكل مباشر في تقلبات سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق".

وقال: "اننا نوضح هذه المعادلة في تركيب الاسعار وفي ارتفاعها ليس دفاعا عن الشركات البترولية، انما بهدف تبيان الحقائق كما والدعوة الى التركيز على القضايا الاجتماعية والمطلبية الحقيقية، والتي يجب على بعض النقابيين الاهتمام بها واثارتها والدفاع عنها لمصلحة العمال وذوي الدخل المحدود".

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:48 | 2022-06-10
17:46 | 2022-06-10
16:49 | 2022-06-10
15:52 | 2022-06-10
14:57 | 2022-06-10
14:47 | 2022-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website