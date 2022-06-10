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لبنان

ابي رميا: سأعمل على إعلاء شأن الرياضة في لبنان

Lebanon 24
10-06-2022 | 12:12
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غرد النائب سيمون ابي رميا عبر "تويتر": "‏اشكر من جدد الثقة بي لرئاسة لجنة الشباب والرياضة النيابية، وسأبقى حريصا على دور الشباب ومشاركتهم في الشأن العام لأنهم نبض المجتمع. وهناك مشاريع كثيرة تنتظرنا، وسأعمل على اقرارها لتكريس دور الشباب في المجتمع  ولإعلاء شأن الرياضة في لبنان".
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