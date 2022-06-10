الصادق: المعركة في بدايتها

غرد النائب وضاح الصادق عبر "تويتر": "‏انتهت جلسة انتخاب اللجنتين المتبقيتين في مجلس النواب، إضافة إلى انتخابات رؤساء اللجان والمقررين، وجرت الأمور وفق اتفاق الأحزاب الستة بتوزيع وتقاسم كامل للمناصب فيما بينها...‏المعركة في بدايتها".

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