محفوض: كل التقدير للوزير مولوي على اهتمامه ومتابعته الشخصية لما حصل اليوم قرب مكتبي

تقدم رئيس "حركة التغيير" المحامي ايلي محفوض بالشكر من وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي، لاهتمامه ومتابعته الشخصية على خلفية ما حصل اليوم في جوار مكتبه، وقال في بيان: "أشكر معالي وزير الداخلية القاضي بسام مولوي على اهتمامه الشخصي واتصاله وتأكيده على المتابعة واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وتدابير، تأمينا للحماية، وإنني أثمن حرصه والمجهود الذي يبذله بشكل عفوي ومن دون أن أتقدم بأي مراجعة في خصوص ما حصل اليوم في جوار مكتبي، كل التقدير".

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