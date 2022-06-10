كسبار من البقاع: ندعو القضاة إلى تعليق إضرابهم لما له من فوائد مالية

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أكد نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار، خلال غداء تكريمي أقيم اليوم، على شرفه في ديوان القصر- الخيارة البقاعية وقوفه إلى جانب القضاة اللبنانيين "الذين يتمتعون بالشجاعة والثقافة العالية في ظل الظروف القاسية التي يعيشها لبنان، متمنيا على الجسم القضائي "تعليق الإضراب لما يعود عليهم من فوائد مالية نتيجة الرسوم والغرامات".ولفت كسبار خلال الحفل الذي حضره أعضاء مجلس النقابة وحشد كبير من المحامين إلى أن "النقابة تتابع ملف المودعين من خلال لجنتها والمهن الحرة"، مضيفا: "تواصلنا مع الرئيس ميقاتي ووزير العدل ووضعناهما في صورة ما يجري وأبلغنا ميقاتي بالتحضير للدعاوى لتكون جاهزة في غضون 15 يوما بانتظار حلحلتها من قبل الحكومة"، معتبرا أن "الاجتماع مع المعنيين مثل حبة البنادول إن لم تنفع فإنها لن تضر، ونحن نعمل بحذر كي لا نقع بأي محظور".وعلق على إقفال المحكمة المالية في بعبدا بسبب نفاد مادة المازوت، مطالبا المحاكم "باستئناف العمل لأن الناس تأتي لتدفع الغرامات".وفيما يتعلق بالنظام الداخلي للنقابة، أشار كسبار إلى "أنه سيصار إلى تعديل النظام الداخلي للظهور الإعلامي والتجمعات، وسنعمل على ضبطها دون المساس بالحريات العامة وحرية التعبير".واستنكر "سوء إدارة الدولة"، مؤكدا أنه "لن يكون شاهد زور، وأنه ليس نقيب الوطن، بل نقيب المحامين وكل محام بحجم بلد، أما الوطن فله نقيبه الذي هو رئيس الجمهورية".وقال: "نتابع في النقابة الأمور الوطنية، البنزين وجوازات السفر"، متسائلا: "هل يعقل أن مواطنا في العالم ليس معه جواز سفر؟".واضاف: "لا أنتمي لأي تيار سياسي ولا للثورة، بل أنتمي للمحامين، واجتماعنا مع السياسيِين يأتي في إطار المحبة، و(كلن يعني كلن) نظرية خاطئة لا نقبلها إلا في إطار المحاسبة القانونية".واختتم الحفل بتسليم درع تكريمية من قبل ممثل نقابة المحامين لدى المحاكم الشرعية السنية في حاصبيا ممتاز سليمان باسم "حقوقيو الغد الأفضل" للنقيب كسبار.