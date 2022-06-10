الدفاع المدني أخمد حريقًا في بيت حاويك - الضنية

اخمد عناصر الدفاع المدني في الضنية حريقا اندلع في اعشاب يابسة في بلدة بيت حاويك - الضنية، وامتد الى مناطق حرجية واتى على مساحة واسعة منها.

وتمكن عناصر الدفاع المدني من السيطرة على الحريق ومنعه من الاتساع نحو اراض زراعية ومناطق سكنية.

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