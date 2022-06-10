مراد:‏ غدًا ندخل لجنة التربية النيابية بيد ممدودة لجميع العاملين في القطاع التربوي

غرد الوزير السابق حسن مراد عبر حسابه على "تويتر": ‏غدا ندخل لجنة التربية النيابية بيد ممدودة لجميع العاملين بالقطاع التربوي والزملاء النواب متعهدين السعي لإيجاد الحلول اللازمة لمشاكل التربية وعاملين على اعادة لبنان الى خريطة التربية والتعليم العالي منطلقين من تعزيز دور الجامعة اللبنانية والمدرسة الرسمية كي يرجع لبنان منارة الشرق".

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