وفاة طفل غرقاً في أحد شواطئ المنية

توفي الطفل سراج محمد البطش البالغ من العمر ٥ أعوام غرقاً في أحد شواطئ المنية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وبحسب ما أفادت المصادر أن الطفل المتوفي من سكان منطقة الزاهرية في طرابلس.