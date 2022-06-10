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لبنان

وفاة طفل غرقاً في أحد شواطئ المنية

Lebanon 24
10-06-2022 | 15:52
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توفي الطفل سراج محمد البطش البالغ من العمر ٥ أعوام غرقاً في أحد شواطئ المنية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
وبحسب ما أفادت المصادر أن الطفل المتوفي من سكان منطقة الزاهرية في طرابلس.
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