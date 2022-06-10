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لبنان

بلدية القرقف تحذر من رمي النفايات خارج المستوعبات

Lebanon 24
10-06-2022 | 16:49
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 أفاد رئيس بلدية القرقف يحيى الرفاعي في بيان أن "بعد مراجعات متكررة لعدد من المواطنين في البلدة بعد قيام البلدية بتوزيع اكثر من 160 حاوية على جميع أحياء البلدة وحض المواطنين على التقيد بالالتزام بوضع النفايات والقمامة في الحاويات المخصصة لهم في الاماكن التي أبلغوا بها . وبسبب الفوضى المسيطرة على رؤوس بعض المواطنين الذين لا يقبلون ان يتحملوا نفاياتهم الخاصة ويريدون تحميلها الى الاخرين او القائها على قارعة الطريق، فإن بلدية القرقف تحذر كل مواطن يقوم بتغيير مكان المستوعب او عدم الالتزام بوضع النفايات فيه والاصرار على رميها في غير الامكنة المخصصة لها، الى انها ستتخذ كل الاجراءات القانونية بحق كل مخالف ولو اضطرها الى الادعاء الشخصي امام النيابة العامة البيئة بجرم تعريض صحة وسلامة المواطنين للخطر".
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