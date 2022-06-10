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Lebanon 24
10-06-2022 | 17:46
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تهتم سفيرة دولة كبرى بمعرفة موقف لبنان، إذا حدث تدهور عسكري في البحر، بمشاركة دولة كبرى منافسة وتدخل إقليمي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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