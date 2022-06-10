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لبنان

خشية من المواجهة

Lebanon 24
10-06-2022 | 17:48
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يخشى حقوقيون من مخاطر المواجهة الحاصلة بين قضاة نافذين، على خلفية الملاحقات والتباينات الرئاسية حولها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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قضاة

لبنان

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