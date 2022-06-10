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لبنان
خشية من المواجهة
Lebanon 24
10-06-2022
|
17:48
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يخشى حقوقيون من مخاطر المواجهة الحاصلة بين قضاة نافذين، على خلفية الملاحقات والتباينات الرئاسية حولها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر:
اللواء
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Lebanon 24
الراعي في رسالة الفصح: نعيش اليوم ظرفا يحملنا الى ان نتكلم عن حقيقة لبنان ونتساءل ايعقل ان يصبح وطن الانحطاط، ايعقل ان نمسي دولة التسول، ايعقل ان لا يميز البعض بين الصح والغلط، ايعقل ان نصير مجتمع التناقضات؟
11/06/2022 04:26:38
11/06/2022 04:26:38
Lebanon 24
Lebanon 24
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