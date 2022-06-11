Advertisement

لبنان

هل تجدد الخلاف بين عون وبري؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
11-06-2022 | 01:15
A-
A+
Doc-P-961138-637905320486664961.jpg
Doc-P-961138-637905320486664961.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

لفت قبل يومين كلام لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، قال فيه" ان هذا الملف الذي يندرج في اطار المفاوضات الدولية هو من صلب مسؤوليات رئيس الجمهورية استنادا الى المادة 52 من الدستور".

مصدر معني سأل باستغراب عن "سبب هذا الموقف الذي هو بمثابة تأكيد المؤكد" وعن توقيت صدوره، فيما قرأ مصدر آخر في سطور الموقف انزعاجا مما جرى تسريبه من ان رئيس مجلس النواب نبيه بري لن يشارك في الاجتماع الذي سيعقد اليوم في بعبدا ويضم عون وميقاتي للبحث في الموقف قبل زيارة الوسيط الاميركي لترسيم الحدود اموس هوكشتاين".

وكان اللافت اليوم ما تم تسريبه اعلاميا على لسان مصادر مطلعة من  أنّ بري آثر إبقاء نفسه خارج "سرب بعبدا"، فرفض المشاركة في هذا الاجتماع "طالما أنّ الملف أصبح في عهدة عون"، وبالتالي لا حاجة إلى عقد هكذا اجتماع ولا إلى إصدار موقف مشترك باسم الرئاسات الثلاث، خصوصاً وأنّ بري يعتبر نفسه "بيّ" اتفاق الإطار الذي "رعى توقيعه وانطلقت المفاوضات غير المباشرة على أساسه"، ولذلك فإنّ "موقف رئيس المجلس واضح بهذا الشأن وقد يعيد التأكيد عليه في بيان صادر عن عين التينة يجدد من خلاله التمسك بكل فاصلة ونقطة واردة في هذا الاتفاق من دون زيادة ولا نقصان".

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:51 | 2022-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2022-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2022-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:51 | 2022-06-11
05:00 | 2022-06-11
04:00 | 2022-06-11
03:00 | 2022-06-11
02:00 | 2022-06-11
10:41 | 2022-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website