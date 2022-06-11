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لبنان

هذا ما يطالب به "التيار" في الحكومة الجديدة؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-06-2022 | 01:30
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قال مصدر معني في "التيار الوطني الحر" ان" التيار" لن يسمي الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة الجديدة، ولن يشارك في الحكومة العتيدة، الا في حال  حصوله على مطالبه وابرزها تولي النائب جبران باسيل حقيبة الخارجية والنائب ندى البستاني حقيبة الطاقة، اضافة الى التوافق المسبق على سلسلة مطالب وشروط تتعلق باقالة حاكم مصرف لبنان واجراء تعيينات ادارية وديبلوماسية".

وأشار المصدر الى "ان "التيار" ابلغ هذا الموقف لحزب الله، الذي سيقوم بسلسلة اتصالات في محاولة لتسريع عملية التشكيل".

في المقابل تمتنع مصادر رئيس حكومة تصريف الاعمال عن التعليق على اي امر يتعلق بالحكومة، مكتفية بالقول "على المجلس النيابي الاسراع في اتخاذ ما يراه مناسبا من خطوات".

وردا على سؤال عن شروط " التيار" قالت المصادر " ان ميقاتي ليس من النوع الذي يخضع للشروط او يقبل بالمساومات، وهو ابلغ صراحة مراجعيه من انه ليس ساعيا الى هذا الامر، ويتمنى  ان يكون التشكيل الحكومي سريعا من دون شروط وتعقيدات يضعها اي فريق في وجه الرئيس المكلّف".

 

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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