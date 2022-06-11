"أحمر" ندى وغادة.. صدفة أم تنسيق؟

كان لافتاً أمس حضور النائبة ندى البستاني وزميلتها غادة أيوب جلسة انتخاب اللجان بالأحمر.

فارتدت "الزميلتان" الجديدتان فستانين باللون الأحمر وكانتا نجمتي "الجلسة" وجعلتا النواب يتساءلون إن كان هذا الأمر محض صدفة ودفع بعضهم لالتقاط صور لهما ومعهما من بينهم النواب ملحم رياشي وغياث يزبك وكميل شمعون.

وتمنى مراقبون ان "ينسحب هذا الانسجام والمودة التي ظهرت بين الزميلتين أمس على العلاقة ما بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" وتنسيقا بين الطرفين وترفعا عن الخلافات السابقة والسجالات ولاسيما مع ما يتردد من ان قراراً حزبياً سيصدر قريباً لوقف الحملات ضد بعضهما، وأنّ التواصل بينهما قد بدأ، والاجواء مطمئنة وستتجه نحو الامان اكثر".

(الصورة بعدسة المصور نبيل إسماعيل)