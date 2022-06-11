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لبنان

بشأن "النفط".. هذا ما تتحضر له وزارة الطاقة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-06-2022 | 02:45
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تتجه وزارة الطاقة بالتعاون مع هيئة قطاع البترول لتمديد المهلة المتعلقة بتقديم الشركات العالمية عروضها لدورة التراخيص الجديدة للإستكشاف والتنقيب عن النفط في ما تبقى من بلوكات لبنانية.

وبحسب ما كشف مصدر معني في الوزارة" فانه حتى الآن لا عرض من اي شركة مختصة بالتنقيب عن النفط والغاز، مما يؤشر الى ضغوط دولية تمنع شركات التنقيب من القدوم الى المياه اللبنانية والقيام بعملها، لان التعامل مع لبنان".

يذكر ان مهلة تقديم الطلبات للشركات العالمية للتنقيب عن النفط تنتهي في 15 حزيران ويمكن تمديدها تلقائيا حتى نهاية الشهر كمرحلة اولى".

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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