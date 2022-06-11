بسبب 100 ألف.. هكذا اختفى مبلغ مليون ليرة وسط الطريق في طرابلس

تعرّض "بائع لوز" متجول في طرابلس لعملية سرقة وسط الطريق، وذلك بعدما أقدم شخصان يستقلان سيارة من نوع "مرسيدس" بيضاء اللون، باعتماد أسلوب الإحتيال عليه بهدف سرقة المال الموجود بحوزته.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الشمال، فإنّ السرقة حصلت بالقرب من ساحة الكورة في طرابلس، وقد بدأت عندما وصل الشخصان المجهولان بسيارتهما إلى جانب البائع، حيث طلب أحدهما منه صرف مبلغ 100 ألف ليرة لبنانية.

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وبحسب المعلومات، فإنّ الأخير أقدم على سرقة غلة البائع والتي قدّرت بمليون و750 مليون ليرة، ليفر مع شريكه إلى جهة مجهولة.