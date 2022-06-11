حاولا قتل صاحب ملحمة بخلدة.. والجيش يوقفهما

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، بيان أشارت فيه إلى أنه "بتاريخ 10 / 6 / 2022، ونتيجة المتابعة، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة خلدة المواطنين (ح. ي) و(ح.ك)، لاقدامهما بتاريخ 31 / 5 / 2022 بمشاركة آخرين على اطلاق النار على ملحمة عائدة للمواطن (ي .ش) في المنطقة المذكورة ومحاولة قتله، وقد اعترفا بذلك".ووفق البيان، "أحيل الموقوفان على القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين".