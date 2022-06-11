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لبنان

حاولا قتل صاحب ملحمة بخلدة.. والجيش يوقفهما

Lebanon 24
11-06-2022 | 02:49
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، بيان أشارت فيه إلى أنه "بتاريخ 10 / 6 / 2022، ونتيجة المتابعة، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة خلدة المواطنين (ح. ي) و(ح.ك)، لاقدامهما بتاريخ 31 / 5 / 2022 بمشاركة آخرين على اطلاق النار على ملحمة عائدة للمواطن (ي .ش) في المنطقة المذكورة ومحاولة قتله، وقد اعترفا بذلك".
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ووفق البيان، "أحيل الموقوفان على القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين".
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