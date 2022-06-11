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لبنان
بعد اختفائها امس...ما مصير اللبنانيين في المروحية الإيطالية المفقودة؟
Lebanon 24
11-06-2022
|
02:54
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يستمر البحث منذ مساء الخميس الماضي عن المروحية المفقودة في الشمال الإيطالي وعلى متنها 7 أشخاص بينهم لبنانيان وأربعة اتراك اضافة الى الطيار، واستطاعت "الوكالة الوطنية للاعلام" أمس الحصول على أسماء المفقودين وهم:
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اللبنانيان شادي كريدي وطارق طياح، والاتراك:
Kenar Serhat,
Cez Arif,
Ilker Ucak,
Erbilaltug Bulent,
ويتركز البحث حاليا في محافظة مودينا في المنطقة الممتدة من جبال الألب حتى جبال الابنيني Appennino Modenese وبالتحديد في المنطقة المحاذية لبلدية فراسنارو Frassinero، حيث يعتقد أن المروحية فقدت في منطقة غابات ومحميات طبيعية، بسبب عاصفة شديدة، ويرجح ان الطيار الايطالي كورادو ليفورين، البالغ من العمر 33 عاما والذي يملك خبرة مهنية عالية، واجه صعوبة في الرؤية، لكن العمل جار بواسطة الأقمار الصناعية للتوصل إلى تحديد مكانها.
هذا والتقى وفد من السفارة اللبنانية في روما برئاسة السفيرة ميرا ضاهر ووفد من السفارة التركية امس في مدينة مودينا، وزارا حاكم المقاطعة السيدة الكسندرا كمبوروتا لمتابعة عمليات البحث من قرب .
وفي اتصال قامت به "الوطنية" مع مفوض الدفاع المدني السابق انطونيو كربو أكد أنه "من الممكن العثور على الطائرة المفقودة اليوم وانه تم تحديد المكان الذي اختفت فيه".
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