لماذا اختار "حزب الله" نواف الموسوي لملف الحدود البحرية؟

كان بارزاً تأكيد الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله قبل يومين، تولّي النائب السابق نواف الموسوي مسؤولية متابعة ملف ترسيم الحدود البحرية بالكامل داخل الحزب.

وطرحت أوساطٌ عديدة تساؤلات عن إسناد هذه المهمة إلى الموسوي دون غيره. وهنا، تحدثت أوساط مقربة من "حزب الله" لـ"لبنان24" عن أن "الموسوي هو من الأشخاص الذين لديهم خبرة طويلة بهذا الموضوع، كما أنه كان من أبرز المتابعين لمسار عملية التفاوض بشأن ترسيم الحدود، ولديه إطلاعٌ كافٍ بشأن ما يحصل".

Advertisement

وأضافت: "الموسوي يُتقن ملف الحدود، كما أنه كان مسؤول العلاقات الدولية في الحزب، وبالتالي فإن خبرته تخوّله تولي مسؤولية الملف".