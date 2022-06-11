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لبنان

الحاج حسن التقى السفير دوكان في باريس: دعم فرنسا مستمر للبنان

Lebanon 24
11-06-2022 | 03:46
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إلتقى وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن في باريس، منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان، وكان تأكيد حول دعم فرنسا المستمر للبنان على كافة الأصعدة.

وتطرّق الحاج حسن إلى "واقع القطاع الزراعي وما يواجهه من تحديات وشرح أوضاع المزارعين الصعبة وخطط وأولويات وزارة الزراعة وسعيها للتشبيك مع مختلف الجهات والمؤسسات الدولية والإقليمية".
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