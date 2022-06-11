استعدوا لـ"ويك اند" حار.. ولكن لبنان سيتأثر بمنخفض جوي في هذا الموعد

أفاد الاب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية عبر صفحته على "فيسبوك" ان كتلة حارة من صحراء مصر وسيناء تتمدد نحو فلسطين ولبنان وسوريا صباح اليوم السبت ولغاية بعد ظهر الاحد وترفع درجات الحرارة بخاصة فوق الجبال والبقاع فتلامس 34-35 في الداخل و 29-30 ساحلاً مع نسبة رطوبة 70-80%،

تنخفض الحرارة تدريجياً ظهر الاحد بسبب اقتراب منخفض جوي نحو جنوب شرق تركيا، فتشتد الرياح الغربية خلال ساعات بعد الظهر والمساء بخاصة في الشمال والبقاع فتلامس 65كم في الساعة، وتتمدد الامطار الغزيرة نحو الساحل السوري ليتأثر لبنان فجر الاثنين بامطار محلية تشتد مع تقدم الساعات وتبقى الاجواء متقلبة حتى صباح يوم الاربعاء،

تترافق الامطار المحلية التي ستغطي الساحل والجبال الغربية، كدرجة اولى، بتراجع درجات الحرارة واحتمال عواصف رعدية وتساقط محلي للبرَد.

يعود الطقس ويميل الى التحسن ظهر الاربعاء مع دخول موجة حارة صباح الخميس نحو المنطقة.

طقس يوم السبت حار في البقاع وفوق الجبال.

حار ساحلاً ورطب

الحرارة على الساحل ليوم السبت: 29-30نهاراً و 24 ليلاً

في البقاع: 33-35 نهاراً و 20 ليلا

على الجبال 1200 متر: 28 نهاراً و 18

على الجبال 2000 متر: 24 نهاراً و 13 ليلا

الرياح: جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 20 كم في الساعة تشتد بعد ظهر الاحد لتلامس 65كم في الساعة

الضغط الجوّي: 1006hpa

الرطوبة: 77 %ساحلاً و 55% بقاعاً