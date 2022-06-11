Advertisement

لبنان

استعدوا لـ"ويك اند" حار.. ولكن لبنان سيتأثر بمنخفض جوي في هذا الموعد

Lebanon 24
11-06-2022 | 04:29
A-
A+
Doc-P-961179-637905438598781871.jpg
Doc-P-961179-637905438598781871.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أفاد الاب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية عبر صفحته على "فيسبوك" ان كتلة حارة من صحراء مصر وسيناء تتمدد نحو فلسطين ولبنان وسوريا صباح اليوم السبت ولغاية بعد ظهر الاحد وترفع درجات الحرارة بخاصة فوق الجبال والبقاع فتلامس 34-35 في الداخل و 29-30 ساحلاً مع نسبة رطوبة 70-80%،

 

تنخفض الحرارة تدريجياً ظهر الاحد بسبب اقتراب منخفض جوي نحو جنوب شرق تركيا، فتشتد الرياح الغربية خلال ساعات بعد الظهر والمساء بخاصة في الشمال والبقاع فتلامس 65كم في الساعة، وتتمدد الامطار الغزيرة نحو الساحل السوري ليتأثر لبنان فجر الاثنين بامطار محلية تشتد مع تقدم الساعات وتبقى الاجواء متقلبة حتى صباح يوم الاربعاء،

 

تترافق الامطار المحلية التي ستغطي الساحل والجبال الغربية، كدرجة اولى، بتراجع درجات الحرارة واحتمال عواصف رعدية وتساقط محلي للبرَد.

 

يعود الطقس ويميل الى التحسن ظهر الاربعاء مع دخول موجة حارة صباح الخميس نحو المنطقة.

طقس يوم السبت حار في البقاع وفوق الجبال.

حار ساحلاً ورطب

الحرارة على الساحل ليوم السبت: 29-30نهاراً و 24 ليلاً 

في البقاع: 33-35 نهاراً و 20 ليلا

على الجبال 1200 متر: 28 نهاراً و 18

على الجبال 2000 متر: 24  نهاراً و  13 ليلا

الرياح: جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 20 كم في الساعة تشتد بعد ظهر الاحد لتلامس 65كم في الساعة

الضغط الجوّي: 1006hpa

الرطوبة: 77 %ساحلاً و 55% بقاعاً

 

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:51 | 2022-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2022-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2022-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:51 | 2022-06-11
05:00 | 2022-06-11
04:00 | 2022-06-11
03:00 | 2022-06-11
02:00 | 2022-06-11
11:01 | 2022-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website