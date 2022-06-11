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لبنان

جنون طقس حزيران.. استعدوا للأمطار في هذا الموعد

Lebanon 24
11-06-2022 | 06:37
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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تعود لتلامس معدلاتها الموسمية مع رياح ناشطة خاصة شمال البلاد تصل لحدود ال60كلم/س يتحول الطقس تدريجا بعد الظهر إلى غائم وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة شمال اعتبارا من منتصف الليل كما يتكون الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتي:
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- الحال العامة: كتل هوائية حارة نسبيا تؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط تؤدي إلى ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم، حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية لتعود فتنحسر تدريجيا اعتبارا من صباح يوم غد الأحد بسبب تأثير المنخفض الجوي المتمركز فوق اليونان والذي يقترب تدريجا نحو تركيا مما يؤدي الى طقس متقلب اعتبارا من بعد ظهر الغد وحتى بعد ظهر الثلاثاء المقبل مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة. 
 
معدل درجات الحرارة لشهر حزيران على الساحل يتراوح ما بين 22 و30 درجة. 
 
- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم صاف إلى قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها لهذا الشهر لذا يتم التحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية. الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تعود لتلامس معدلاتها الموسمية مع رياح ناشطة خاصة شمال البلاد تصل لحدود ال60كلم/س يتحول الطقس تدريجا بعد الظهر إلى غائم وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة شمال اعتبارا من منتصف الليل كما يتكون الضباب على المرتفعات. الإثنين: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض اضافي وملحوظ بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، كما يتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة أحيانا كما تنشط الرياح وتصل لحدود ال70 كلم/س. الثلاثاء: غائم يتحول الى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال فترة قبل الظهر خاصة في المناطق الشمالية والجبلية، يتحسن الطقس تدريجا اعتبارا من بعد الظهر. 
 
- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 19 إلى 32 درجة، فوق الجبال من 17 إلى 29 درجة، في الداخل من 16 إلى 34 درجة.
 
- الرياح السطحية: غربية إلى شمالية غربية، تتراوح سرعتها بين 10 و25 كلم/س. 
 
- الانقشاع: متوسط إجمالا.
 
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80 %. 
 
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.    حرارة سطح الماء: 24°م. 
 
- الضغط الجوي: 1012 HPA            أي ما يعادل: 759 ملم زئبق. 
 
- ساعة شروق الشمس: 05,26           ساعة غروب الشمس: 19,48
المصدر: الوكالة الوطنية
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