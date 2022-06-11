سيدات يضربن بعضهن أمام سجن القبة... ما السبب

وقع إشكال أمام الباب الرئيسي لسجن القبة في طرابلس بين عدد من السيدات ليتطور إلى تضارب فيما بينهن، وفق ما أفاد مندوب "لبنان 24".



وقد تدخل عناصر من الحرس وعمل على فض الإشكال، فيما عرف أن الإشكال وقع بسبب خلافات عائلية.

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