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لبنان

سيدات يضربن بعضهن أمام سجن القبة... ما السبب

Lebanon 24
11-06-2022 | 07:26
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وقع إشكال أمام الباب الرئيسي لسجن القبة في طرابلس بين عدد من السيدات ليتطور إلى تضارب فيما بينهن، وفق ما أفاد مندوب "لبنان 24".

وقد تدخل عناصر من الحرس وعمل على فض الإشكال، فيما عرف أن الإشكال وقع بسبب خلافات عائلية.
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سجن القبة

إشكال

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