موقف لافت للنائب السيد حول النفط والغاز.. "أليس أفضل الف مرة أن يبقى في البحر"

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قال النائب جميل السيد في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "النفط والغاز تحت خطرين: -الخطر الأول جنوباً هو إسرائيل ويمكن للجيش والمقاومة ردعها،ولكن، ماذا عن الخطر الأكبر على ذلك النفط والغاز من كبار الفاسدين في دولتنا الذين تقاسموها وأفلسوها؟!مَن سيردعهم؟! لا أحد!أليس أفضل الف مرة أن يبقى في البحر لأجيالنا القادمة بدل أن ينهبوه اليوم؟!".