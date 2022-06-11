تدابير سير في هذه المناطق غداً.. تجنبوا المرور!

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صـدر عـن المديرية العامة لقـوى الأمن الداخلي ـ شعبـة العلاقات العامة، اليوم السبت، بيان جاء فيه: "ينظم النادي اللبناني للسيارات والسياحة "رالي الربيع الـ 37"، وذلك بتاريخ 12-6-2022 على عدة مراحل:المرحلة الخاصة الأولى، والرابعة للسرعة 17.36 كلم (بلاط ــــ طورزيا): سيتمّ منع مرور السيارات ما بين الأوقات التالية: من الساعة 6.01 إلى الساعة 9,01، ومن الساعة 9.57 الى الساعة 12.57، وذلك على الطريق الممتد من بلاط صعودا باتجاه بشللي / زبدين، بير الهيت، ثم الى الحصون باتجاه فرحت السقي وصولاً الى طورزيا.وأضاف، "المرحلة الخاصة الثانية، والخامسة للسرعة 14.63 كلم (منصف ـ سبيل): سيتمّ منع مرور السيارات ما بين الأوقات التالية: من الساعة 6.58 إلى الساعة 9.58، ومن الساعة 10.54 الى الساعة 13.54، وذلك على الطريق الممتد من المنصف صعوداً باتجاه شيخان، غرزوز، بخعاز، معاد، غلبون، بجه، وصولاً الى سبيل".