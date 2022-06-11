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لبنان

قبل الاقلاع والهبوط.. صورة لركاب المروحية الإيطالية المنكوبة!

Lebanon 24
11-06-2022 | 08:29
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يتم التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورة قيل أنها الصورة الاخيرة لركاب المروحية المنكوبة في ايطاليا، والتي تضم اللبنانيين شادي كريدي وطارق طياح.
 
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وفي نهاية مأسوية تم العثور على جميع جثث ضحايا الطائرة المنكوبة، حسبما اكدت وزارة الدفاع الايطالية. 
يمكن الاطلاع على كل التفاصيل من خلال هذا الرابط، الرجاء الضغط هنا:
 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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