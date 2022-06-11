قبل الاقلاع والهبوط.. صورة لركاب المروحية الإيطالية المنكوبة!

يتم التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورة قيل أنها الصورة الاخيرة لركاب المروحية المنكوبة في ايطاليا، والتي تضم اللبنانيين شادي كريدي وطارق طياح.

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وفي نهاية مأسوية تم العثور على جميع جثث ضحايا الطائرة المنكوبة، حسبما اكدت وزارة الدفاع الايطالية.