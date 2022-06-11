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لبنان

بري عرض الاوضاع العامة مع الحوت وابراهيم وقنديل

Lebanon 24
11-06-2022 | 09:16
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 استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، النائب عماد الحوت، وجرى عرض الاوضاع العامة وآخر المستجدات والشؤون التشريعية.
 
كما استقبل بري المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم.
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وبعد الظهر، استقبل رئيس المجلس النائب السابق ناصر قنديل.
المصدر: الوكالة الوطنية
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