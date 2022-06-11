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لبنان

على كل من يراه أو يحاول القبض عليه.. عجوز يطلق النار ويصيب 5 مواطنين في هذه البلدة

Lebanon 24
11-06-2022 | 09:27
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أطلق رجل عجوز من بلدة اميون ويبلغ من العمر 86 عاماً، النار من سلاح صيد، مما أدى إلى إصابة 5 مواطنين بجروح طفيفة اثناء تواجدهم بالصدفة.
وفي التفاصيل، إستفاق أهالي أحد الأحياء في بلدة أميون على جارهم العجوز حاملا بندقية صيد ويطلق النار بشكل عشوائي على كل من يراه أو يحاول القبض عليه. وقد حضرت على الفور عناصر من القوى الأمنية ومن شرطة بلدية أميون وعملوا على توقيفه ونقله إلى أحد المستشفيات للمتابعة.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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