مطلوب بجرم تأليف عصابة... هكذا كان مصيره في طرابلس

أوقفت دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي المدعو "م.ع" على الكورنيش البحري في مدينة الميناء - طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



يذكر أن الموقوف مطلوب للقضاء بجرم تأليف عصابة، وقد تم تسليمه إلى الفصيلة المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

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