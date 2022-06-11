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لبنان

مطلوب بجرم تأليف عصابة... هكذا كان مصيره في طرابلس

Lebanon 24
11-06-2022 | 09:23
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أوقفت دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي المدعو "م.ع" على الكورنيش البحري في مدينة الميناء - طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

يذكر أن الموقوف مطلوب للقضاء بجرم تأليف عصابة، وقد تم تسليمه إلى الفصيلة المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
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