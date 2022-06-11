"كي لا تتكرر الحوادث".. حمية يعلن عن قواعد جديدة لترخيص معاهد الطيران

غرد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية عبر "تويتر":

"لأجل معاهد تدريب على الطيران ذات خبرات متميزة وعالية، وكي لا تتكرر حوادث الطيران الأخيرة، وحرصا على جعلها مقصدا للأفراد ولكافة شركات الطيران بطريقة آمنة، تم إصدار تعاميم تحوي قواعد وضوابط جديدة للترخيص لهذه المعاهد والتي تراعي أقصى المعايير الدولية المطلوبة".

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