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لبنان

التيار الوطني الحر ينعى كريدي: صاحب الايمان العميق والصدق الكبير

Lebanon 24
11-06-2022 | 10:28
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 نعى "التيار الوطني الحر"، في بيان، "الرفيق الملتزم شادي كريدي، منسق لجنة الاستثمارات في اللجنة المالية في التيار، صاحب الايمان العميق والخدمة المجانية والصدق الكبير والالتزام الحزبي والمهني والطيبة الفائقة".
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أضاف: "ركب شادي الطوافة لمزاولة عمله، فنقلته إلى ما فوق السحاب حيث لا ألم ولا معاناة، ليزهر في قلب الخالق ويبقى في قلوبنا جميعا. كان شادي مثالا للانسان الناجح في عمله، اذ كان المدير العام لشركة سنيتا وعضو مجلس ادارة كهرباء لبنان، كما كان مثالا في التزامه الحزبي والوطني. عندما نذكر شادي، نذكر الطيبة واللياقة والاحترام في التعامل مع زملائه، هو الذي دائما كانت الابتسامة على وجهه والكلمة الجميلة حاضرة في فمه".
 
وختم بيانه: "خسارة التيار الوطني الحر كبيرة جدا برحيل شادي، ومن صميم القلب، نتقدم بأحر التعازي من زوجته ساريتا، من اطفاله زوي، ماريا تيريزا، شربل وتاليا، من والدته الفاضلة السيدة مريم ومن كل أفراد عائلته وأصدقائه وزملائه. لروح شادي وزميله طارق وجميع ضحايا هذه الحادثة الاليمة الرحمة، ولأسرهم ومحبيهم الصبر والسلوان".
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