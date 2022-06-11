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لبنان

ما بين لبنان وإيطاليا... ابنة أصبحت يتيمة الأب والأم و 4 أطفال لن يعود والدهم

Lebanon 24
11-06-2022 | 10:13
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شاء القدر أن تبقى تمارا طياح، إبنة طارق وهلا طياح، يتيمة الأب والأم بعدما خطف الموت والدتها مصممة المجوهرات في انفجار 4 آب، ولاحقا والدها الذي قضى بحادث المروحية الإيطالية المدنية.
 
تمارا المفجوعة على فقد والدها بعدما خطف إنفجار المرفأ والدتها هلا  ليست الوحيدة المفجوعة. فطارق طياح كان برفقته شاب لبناني آخر وهو شادي كريدي ابن بلدة العاقورة في قضاء جبيل متأهل ولديه 4 أطفال، حيث توفي في الحادثة إضافة إلى 5 آخرين.
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وطارق وشادي يعملان في "إندفكو"، وهي مجموعة دولية من شركات التصنيع. 
 
وكانت وزارة الدفاع الايطالية ذكرت أنّ التصوير الجوي أظهر وجود 7 جثث مبعثرة.
 
وفقدت المروحية بعد إقلاعها من مطار تينيغانو شمالي إيطاليا، الخميس، في منطقة جبلية غير مأهولة بين توسكاني وإميليا رومانيا.
 
لمزيد من التفاصيل، يرجى الضعط هنا
 
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