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لبنان

المرتضى لمناسبة العيد الوطني الروسي: روسيا دولة عزة وحضارة وإباء

Lebanon 24
11-06-2022 | 10:40
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غرد وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى على حسابه عبر "تويتر" لمناسبة العيد الوطني الروسي قائلاً: "روسيا دولة عزة وحضارة وإباء إستقبلت عشرات الالاف من اللبنانيين في معاهدها وجامعاتها، إبتداء بأديبنا الخالد مخائيل نعيمة...وأسهمت في دحر التكفيريين مما ادى الى افشال نواياهم في اجتياح لبنان!
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مبروك لروسيا وللشعب الروسي ولسعادة السفير الكسندر روداكوف" .
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