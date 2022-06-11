المرتضى لمناسبة العيد الوطني الروسي: روسيا دولة عزة وحضارة وإباء

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غرد وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى على حسابه عبر "تويتر" لمناسبة العيد الوطني الروسي قائلاً: "روسيا دولة عزة وحضارة وإباء إستقبلت عشرات الالاف من اللبنانيين في معاهدها وجامعاتها، إبتداء بأديبنا الخالد مخائيل نعيمة...وأسهمت في دحر التكفيريين مما ادى الى افشال نواياهم في اجتياح لبنان!مبروك لروسيا وللشعب الروسي ولسعادة السفير الكسندر روداكوف" .