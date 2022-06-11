بكلمات مؤثرة.. هكذا نعى جبران باسيل شادي كريدي ضحية الطوافة الإيطالية

نعى رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل المواطن اللبناني شادي كريدي الذي توفي إثر تحطّم مروحية كان على متنها في إيطاليا.

وفي تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، قال باسيل: "بكتير من القلق تابعت قضية سقوط الطوافة، وبكتير من الحزن أنعي رفيقنا بالتيار وحبيب قلبنا وأمين إستثماراتنا شادي كريدي، الله يصبّر زوجته ووالدته وعائلته يلّي فقدت اخوه، والله يرافق بعنايته ولاد طارق الطياح يلّي فقدوا والدتهم بإنفجار المرفأ، والله يرحم نفس كل الضحايا".

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