Advertisement

لبنان

بكلمات مؤثرة.. هكذا نعى جبران باسيل شادي كريدي ضحية الطوافة الإيطالية

Lebanon 24
11-06-2022 | 11:01
A-
A+
Doc-P-961247-637905675932969399.jpg
Doc-P-961247-637905675932969399.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نعى رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل المواطن اللبناني شادي كريدي الذي توفي إثر تحطّم مروحية كان على متنها في إيطاليا.
 
وفي تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، قال باسيل: "بكتير من القلق تابعت قضية سقوط الطوافة، وبكتير من الحزن أنعي رفيقنا بالتيار وحبيب قلبنا وأمين إستثماراتنا شادي كريدي، الله يصبّر زوجته ووالدته وعائلته يلّي فقدت اخوه، والله يرافق بعنايته ولاد طارق الطياح يلّي فقدوا والدتهم بإنفجار المرفأ، والله يرحم نفس كل الضحايا".
Advertisement
 
وأضاف: "شادي خسارة ما بتتعوض لأهله لشركته، لمؤسسته، ولتياره. شادي دمعة بالعين، ضحكة وطيبة بالذاكرة، وصلابة وثقة بالقضية... شادي بتبقى مطبوع بالوجدان".
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:40 | 2022-06-11
15:36 | 2022-06-11
15:31 | 2022-06-11
15:11 | 2022-06-11
14:42 | 2022-06-11
14:36 | 2022-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website