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لبنان

"خالد" غادر خلدة واختفى بعد ذلك.. هل تعرفون عنه شيئاً؟

Lebanon 24
11-06-2022 | 11:25
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صدر عن المديرية العامة لـ"قوى الأمن الداخلي" - شعبة العلاقة العامة ما يلي:
 
تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود: خالد غازي الحسين (مواليد عام 1998، لبناني الجنسيّة)، الذي غادر بتاريخ 07-6-2022 مكان عمله في خلدة ولم يعُد لغاية تاريخه.
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لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتصال بفصيلة الشويفات في وحدة الدرك الاقليمي على الرقم: 433140-05، للإدلاء بما لديهم من معلومات".
 
 

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