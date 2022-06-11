"خالد" غادر خلدة واختفى بعد ذلك.. هل تعرفون عنه شيئاً؟

صدر عن المديرية العامة لـ"قوى الأمن الداخلي" - شعبة العلاقة العامة ما يلي:

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تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود: خالد غازي الحسين (مواليد عام 1998، لبناني الجنسيّة)، الذي غادر بتاريخ 07-6-2022 مكان عمله في خلدة ولم يعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتصال بفصيلة الشويفات في وحدة الدرك الاقليمي على الرقم: 433140-05، للإدلاء بما لديهم من معلومات".