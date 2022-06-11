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لبنان

بفوزه على "الأنصار".. "النجمة" يحرز بطولة كأس لبنان لكرة القدم

Lebanon 24
11-06-2022 | 11:37
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أنقذ نادي النجمة الرياضي موسمه الكروي بإحراز مسابقة كأس لبنان لكرة القدم، على حساب غريمه التقليدي نادي الانصار، بفوزه عليه 2 - 1 (الشوط الاول 1 - 0)، امام جمهور غفير غص به المدرج الغربي لمجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية عصر اليوم.
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وافتتح علي علاء الدين التسجيل للنجمة بكرة رأسية من عرضية من ماهر صبرا المتياسر.

وعادل الانصار في الشوط الثاني عبر المدافع المالي ايشاكا ديارا بتسديدة متوسطة الارتفاع من خارج المنطقة.

الا ان المهاجم المخضرم محمد غدار قال كلمته الاخيرة مرجحا كفة النجمة بتسجيل اصابة الفوز.

وبذلك، يكون النجمة قد ثأر لخسارته "الدوبليه" الموسم الماضي امام الانصار الذي توج بطلا للدوري ومسابقة الكأس، في حين اكتفى "الزعيم الاخضر" بمركز وصافة الدوري للموسم المنتهي خلف نادي العهد الذي استعاد اللقب.
 
 

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