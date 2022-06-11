"اندفكو" تنعى طياح وكريدي

نعت "مجموعة اندفكو الصناعية" للبنانيين وللقطاع الصناعي "بحزن كبير وأسى بالغ علمين من أسرتها العاملة ومن مدرائها التنفيذيين طارق طياح وشادي كريدي، فقدتهما عائلتهم الصغيرة والكبيرة ومحبيهما الكثر في حادث مأساوي تعرضا له وهما في رحلة عمل في إيطاليا".

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وقالت في بيان: "طارق من مواليد العام 1962، كان قد انضم إلى المجموعة منذ تخرجه من الجامعة الأميركية حاملا شهادة بكالوريوس في إدارة الاعمال العام 1985، ومتنقلا في العديد من المهام في إدارة المصانع والمشتريات العامة، ليتولى مسؤولية إدارة المشتريات التقنية العامة للمجموعة منذ العام 2020. وقالت في بيان: "طارق من مواليد العام 1962، كان قد انضم إلى المجموعة منذ تخرجه من الجامعة الأميركية حاملا شهادة بكالوريوس في إدارة الاعمال العام 1985، ومتنقلا في العديد من المهام في إدارة المصانع والمشتريات العامة، ليتولى مسؤولية إدارة المشتريات التقنية العامة للمجموعة منذ العام 2020.

أما شادي فمن مواليد العام 1975 وانضم إلى المجموعة العام 2005 حاملا شهادة ماجستير في الهندسة الميكانيكية وأخرى في الإدارة الهندسية من جامعات باريس. خدم في فروع شركات "اندفكو" في لبنان والخارج، إلى حين توليه مسؤولية الإدارة العامة في واحدة من شركات مجموعة "سانيتا" منذ العام 2018.

الفقيدان الغاليان كان انقطع الاتصال بهما الخميس بعيد إقلاع طائرة مروحية بهما مع آخرين في رحلة عمل من مطار تينيغانو في إيطاليا لزيارة مصنع في مودانا، إثر انتهاء مشاركتهما في معرض دولي سنوي للصناعات الورقية في منطقة لوكا.