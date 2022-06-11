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لبنان

عون يعزّي بوفاة طياح وكريدي: القطاع الصناعي فقد اثنين من رواده الناجحين

Lebanon 24
11-06-2022 | 13:15
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أعرب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن ألمه لوفاة رجلي الاعمال طارق طياح وشادي كريدي في حادثة سقوط طائرة الهليكوبتر التي كانت تقلهما في ايطاليا، وتوجه بالتعزية الى عائلتي الفقيدين واقربائهما والى القطاع الصناعي "الذي فقد اثنين من رواده الناجحين اللذين لاحقتهما المأساة إلى سماء إيطاليا، فيما كانا يعملان على تعزيز الصناعة اللبنانية ورفدها بكل جديد ومتطور".
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وقال الرئيس عون: "أقدم تعازي الحارة إلى ذويهما، ومحبيهما، ولتبقى ذكراهما الحية دافعا لتضامن الجميع من أجل استنهاض مقومات عيشنا الكريم والسير على دروب قيامة وطننا، ليتجذر ابناؤه تحت سمائه".
 
 
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