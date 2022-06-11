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لبنان

إجراءٌ يطال سحوبات الليرة من المصارف.. هذا ما فوجئ به المواطنون

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-06-2022 | 14:20
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عمدت بعض المصارف مؤخراً إلى فصل عدد من الماكينات المخصصة لسحب الليرة اللبنانية، في حين أنّ الماكينات التي يُمكن سحب الدولار منها ما زالت تعمل، لكنه لا إمكانية للمواطنين بسحب الدولارات منها في فترات بعد الظهيرة.
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ومن الممكن أن يندرج هذا الإجراء في إطار لجم سحوبات الليرة من المصارف، وبالتالي عدم الإتاحة للسيولة من العملة الوطنية بالتوفر في السوق كي لا يتم استخدامها في عمليات شراء الدولار.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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