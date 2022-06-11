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لبنان

"الخارجية" نعت طياح والكريدي وتقدمت بالتعازي من عائلتي الفقيدين

Lebanon 24
11-06-2022 | 14:36
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أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين البيان التالي:

"تأسف وزاررة الخارجية والمغتربين لتبلغها من سفيرة لبنان في إيطاليا ميرا الضاهر تأكيد وفاة المواطنين اللبنانيين طارق طياح وشادي الكريدي، بعد العثور على حطام الطوافة. وقد سبق أن تابعت الوزارة منذ وقوع الحادث الاتصالات مع كافة المعنيين في إيطاليا للعثور على الطوافة، وتبيان الأمر".
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وختم بيان "الخارجية" بالقول: "تتقدم الوزارة بأحر التعازي من عائلتي الفقيدين وأحبائهم بهذا المصاب الاليم راجين لنفسهما الرحمة".
 
 
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