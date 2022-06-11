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لبنان

في بيان.. وزير الطاقة نعى شادي كريدي وطياح

Lebanon 24
11-06-2022 | 14:42
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نعى وزير الطاقة والمياه وليد فياض الى اللبنانيين عضو مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان شادي كريدي الذي عمل بكل تفانٍ وجهد لتتجاوز المؤسسة الظروف الصعبة التي تمر بها بحثاً عن الطريق الى التعافي والإنقاذ، وقد قضى الى جانب رفيقه طارق طياح في حادث أليم وقع يوم الخميس في إيطاليا أثناء قيامهما بمهمّة عمل خاصة لتعزيز الصناعة اللبنانية .
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وتوجه فياض الى عائلتي كريدي وطياح الصُغرى والكُبرى والى اللبنانيين عموماً بأحر التعازي، سائلاً الله أن يسكنهما فسيح جنانه وأن يلهم أهلهما وزملائهما والأصدقاء والمحبين الصبر والسلوان.
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