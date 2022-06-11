نحاس: يجب أن نبادر فوراً إلى تحضير مشروع متكامل للحوار

قال النائب السابق نقولا نحاس إن "لبنان يعاني من تفكك الدولة، وهذا الأمر الذي يستدعي من القوى السياسية التحرك لمعالجته"، وقال: "علينا أن نأخذ بعين الاعتبار حقيقة ما نعيشه، ويجدر بنا طرح خارطة طريق للحلول بأسرع وقت ممكن".

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وفي حديثٍ عبر قناة "الحرة"، لفت نحاس إلى أنه "لا مجال لجدل بيزنطي بشأن موضوع الحوار"، موضحاً أن "هناك مشاكل أساسية في البلد وفي تطبيق الطائف، كما أن هناك مشاكل في مفهوم السلطة السياسية أيضاً".



ورأى نحاس أن "الدستور وُجد لمنع أي تعطيل"، معتبراً أن "الدعوة للحوار ليست كافية، بل يجب أن تترافق مع وضع أوراق تحدد كيف يجب أن يكون الحوار، وما هي النقاط الخلافية"، وأضاف: "تلك الأوراق يجب أن يحدد الأمور التي تساهم في التعطيل".



وتابع: "ما من أحد يشارك في مؤتمر حوار من دون وجود ورقة عمل، وكل شيء يحتاج إلى بحث علمي عميق". وتابع: "ما من أحد يشارك في مؤتمر حوار من دون وجود ورقة عمل، وكل شيء يحتاج إلى بحث علمي عميق".



وأكد نحاس أن "رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سعى مراراً لطرح الوسطية كأداة لحل المشاكل التي يعاني منها البلد"، مشيراً إلى أن "ميقاتي يدقّ جرس إنذار للمسؤولين في البلد من أجل التحرك في سبيل الإنقاذ"، وأضاف: "يجب أن نبادر فوراً إلى تحضير مشروع متكامل للحوار، وفي حال ذهبت الخلافات معنا إلى طاولة البحث، فإننا لن نصل إلى حلول".

