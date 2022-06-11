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لبنان

حادث سير مروع في البازورية.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
11-06-2022 | 16:31
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أدى حادث سير مروع على طريق عام البازورية الى سقوط 3 إصابات أحدهم بحال حرجة، تم نقلهم بواسطة إسعافات جمعية الرسالة البازورية لمستشفيات صور للمعالجة.
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