25
o
بيروت
28
o
طرابلس
23
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
27
o
النبطية
25
o
زحلة
26
o
بعلبك
27
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ماذا سجل عداد كورونا في لبنان اليوم؟
Lebanon 24
11-06-2022
|
16:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل "223 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1100871 ،كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حالة وفاة واحدة بكورونا في لبنان.. ماذا عن الإصابات؟
Lebanon 24
حالة وفاة واحدة بكورونا في لبنان.. ماذا عن الإصابات؟
12/06/2022 07:51:33
12/06/2022 07:51:33
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد كورونا في لبنان.. إليكم آخر الأرقام
Lebanon 24
جديد كورونا في لبنان.. إليكم آخر الأرقام
12/06/2022 07:51:33
12/06/2022 07:51:33
Lebanon 24
Lebanon 24
حالة وفاة واحدة بكورونا في لبنان.. والإصابات تقترب من الـ200
Lebanon 24
حالة وفاة واحدة بكورونا في لبنان.. والإصابات تقترب من الـ200
12/06/2022 07:51:33
12/06/2022 07:51:33
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد كورونا في لبنان.. إليكم آخر الأرقام
Lebanon 24
جديد كورونا في لبنان.. إليكم آخر الأرقام
12/06/2022 07:51:33
12/06/2022 07:51:33
Lebanon 24
Lebanon 24
كورونا
لبنان
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الممثل طوني عيسى يحتفل بعمادة ابنته "تاليا"
Lebanon 24
الممثل طوني عيسى يحتفل بعمادة ابنته "تاليا"
02:30 | 2022-06-11
11/06/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للمُشتركين بـ"المولدات".. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
للمُشتركين بـ"المولدات".. إليكم هذا الخبر
13:10 | 2022-06-11
11/06/2022 01:10:03
Lebanon 24
Lebanon 24
نهاية مأسوية.. العثور على جثث جميع ضحايا الطائرة الايطالية المنكوبة
Lebanon 24
نهاية مأسوية.. العثور على جثث جميع ضحايا الطائرة الايطالية المنكوبة
07:51 | 2022-06-11
11/06/2022 07:51:51
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراءٌ يطال سحوبات الليرة من المصارف.. هذا ما فوجئ به المواطنون
Lebanon 24
إجراءٌ يطال سحوبات الليرة من المصارف.. هذا ما فوجئ به المواطنون
14:20 | 2022-06-11
11/06/2022 02:20:28
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا اختار "حزب الله" نواف الموسوي لملف الحدود البحرية؟
Lebanon 24
لماذا اختار "حزب الله" نواف الموسوي لملف الحدود البحرية؟
03:30 | 2022-06-11
11/06/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
00:38 | 2022-06-12
خسرت والدتها بإنفجار المرفأ ووالدها بطائرة إيطاليا... رسالة مواساة من ماكرون لتمارا طياح!
23:38 | 2022-06-11
ما هي حصيلة حوادث السير على طرقات لبنان خلال الـ24 ساعة الماضيّة؟
23:29 | 2022-06-11
الوضع الحكومي مأزوم تكليفاً وتأليفاً
23:25 | 2022-06-11
وقْف الاستخراج من كاريش أوّله في لبنان وآخِره في أوكرانيا
23:18 | 2022-06-11
جنبلاط يحذر من خسارة لبنان حق ثروته البحرية بسبب المزايدات
23:17 | 2022-06-11
ترقب وصول الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي الى لبنان
فيديو
هاتف جديد يتمتع بسرعة شحن فائقة.. تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
هاتف جديد يتمتع بسرعة شحن فائقة.. تعرفوا إليه (فيديو)
02:00 | 2022-06-11
12/06/2022 07:51:33
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصادية في استهلاك الوقود... سيارة جديدة من "jac" تغزو الأسواق العالمية وهذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
إقتصادية في استهلاك الوقود... سيارة جديدة من "jac" تغزو الأسواق العالمية وهذه مواصفاتها (فيديو)
11:00 | 2022-06-10
12/06/2022 07:51:33
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لقوات روسية يثير جدلا... هل دمرّت مقاتلة لـ"الناتو"؟
Lebanon 24
فيديو لقوات روسية يثير جدلا... هل دمرّت مقاتلة لـ"الناتو"؟
07:00 | 2022-06-10
12/06/2022 07:51:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact