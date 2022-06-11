ماذا سجل عداد كورونا في لبنان اليوم؟

اعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل "223 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1100871 ،كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ".

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